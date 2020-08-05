Тбилиси, , 12:42 — REGNUM Соболезнования по случаю мощного взрыва в Бейруте выразил премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Обращение к жителям Ливана глава грузинского правительства 5 августа написал на своей странице в Twitter.

«Глубоко опечален разрушительным взрывом в Бейруте, жертвами которого стали десятки людей, пострадали тысячи. Искренне соболезную семьям и друзьям погибших», — написал Гахария.

Он также пожелал жителям Ливана мужественности и стойкости в это трудное время.

Как передавало ИА REGNUM, 4 августа в порту Бейрута прогремел взрыв, который разрушил здания в порту и за его пределами. По последним данным, от взрыва погибли около 100 человек. Счет пострадавших идет на тысячи.

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