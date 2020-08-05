Киев, , 12:38 — REGNUM Мэр Тернополя Сергей Надал отрицает, что решение местной власти публично выступить против Киева — это способ заработать себе бонусы на местных выборах, которые должны состояться в октябре.

Об этом он заявил в интервью изданию «Украинская правда», материал опубликован сегодня, 5 августа.

«Это был исключительно способ поддержать жителей Тернополя… с того момента, когда мы получили информацию об этом решении министерства здравоохранения… Оно реально было шоком для всех людей. Я начал получать не то что сотни — тысячи звонков, сообщений, обращений в соцсетях — как так, почему нас закрывают, просим не закрывать, мы хотим работать, мы и так потеряли», — рассказал Надал.

По его словам, ситуация в экономике города катастрофическая — «бизнес закрывается, люди теряют работу, ищут, как выехать на работу за границу».

«Мы только даем бизнесу восстановиться — и снова предлагаем всем закрыться», — подчеркнул мэр.

Надал в интервью привел статистику, которая, по его мнению, доказывает, что Тернополь никак не может быть в т.н. «красной зоне» по коронавирусу.

«Простите, пожалуйста, объясните мне, почему Тернополь закрывают на блокаду? Почему в других городах все могут работать, а здесь должно быть закрыто? Люди этого не понимают! Я считаю, что коммуникация — это самая большая проблема… Никаких консультаций (с правительством), никаких разговоров! Просто как гром среди ясного неба — вот вам решение, и всё», — пожаловался городской глава.

ИА REGNUM напоминает, что ранее горсовет Тернополя официально отказался выполнять решение правительства Украины о введении карантинных ограничений на уровне «красной зоны». Предполагается, что местные власти должны были вновь остановить транспорт в городе, закрыть ТРЦ и другой бизнес, закрыть детские сады и прочие образовательные учреждения. В свою очередь Киев принял ряд решений о транспортной блокаде, в частности, запретив поездам останавливаться в Тернополе.

Аналогичная ситуация складывается с другим областным центром на западной Украине — Луцком.

В октябре нынешнего года на Украине должны состояться очередные местные выборы.