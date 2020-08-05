Тбилиси, , 12:36 — REGNUM Уверенность главы исполнительного комитета реформ Украины и бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили в победе его партии «Единое национальное движение» на выборах в парламент Грузии вызвана тем, что он не знает истинного положения дел на своей родине. Так 4 августа прокомментировала заявления экс-президента лидер партии «Демократическое движение — Единая Грузия» Нино Бурджанадзе в эфире телеканала «Палитра».

"С одной стороны, он старается максимально мотивировать своих избирателей, потому что избиратели всех партий хотят видеть свою партию во власти. С другой стороны, он не связан с объективной реальностью, потому что находится не в Грузии», — сказала Бурджанадзе.

Она добавила, что Саакашвили якобы уверен в том, что его возвращения ждет «половина Грузии», но это ошибочное мнение, и его соратники на местах знают об этом.

Напомним, выборы в парламент Грузии запланированы на 31 октября. Саакашвили ранее заявил, что будет принимать участие в политической борьбе в этот период «в первых рядах».

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