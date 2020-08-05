Джакарта, , 12:25 — REGNUM Состоялся телефонный разговор между министром обороны США Марком Эспера и министром обороны Индонезии Прабово Субианто, сообщает Sindonews.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили военное сотрудничество во время пандемии.

«Министры обороны обсудили безопасность на море, закупку оборонной техники и военные учения. Стороны выразили желание встретиться лично в ближайшем будущем», — говорится в сообщении посольства США в Джакарте.

По этому поводу министры также выразили обеспокоенность по поводу людей, пострадавших от COVID-19 в США и Индонезии.

Министр обороны Индонезии Прабово Субианто выразил благодарность США за поставку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и помощь в борьбе с пандемией.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии подтвердили 116 871 случай заражения SARS-CoV-2 на территории страны.

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