Минск, , 12:24 — REGNUM Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил, что Минск и Москва должны «аккуратно перевернуть» страницу истории с договором о создании Союзного государства.

По его словам, этот документ утратил актуальность, так как «содержит огромное количество положений, которые никто не собирается выполнять».

«Мы должны сказать, что идем дальше, должны заключить новое соглашение», — сказал он в интервью РИА Новости.

Он добавил, что необходимо построить «близкие дружеские отношения, которые не создают ненужных ложных надежд, например в части единых цен на энергоресурсы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитриев заявил, что Белоруссия должна выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он также добавил, что сегодня целый ряд международных структур нуждается в кардинальном пересмотре, как, к примеру, Исполком СНГ.

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