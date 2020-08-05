Москва, , 12:21 — REGNUM В тревоге населения о возможной новой волне коронавируса осенью виноваты власти, которые морочат людям головы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Статистика по коронавирусу внушает оптимизм, но чиновники сами подогревают состояние неопределённости. Если всё стабильно, то зачем устраивать рейды и штрафовать людей без масок в магазинах и столичном метро? Возникает слишком много противоречий. Хватит морочить людям голову!» — заявил Миронов.

По его мнению, Роспотребнадзору следует внести ясность в сложившуюся ситуацию.

«Ситуацию должен прояснить Роспотребнадзор. Если ношение масок необходимо, а лично я считаю, что от них отказываться рано, то чиновники на самом высоком уровне обязательно должны призвать граждан сохранять масочный режим. Нужно провести соответствующую информационную кампанию. Не карательную — с высокими штрафами, а вдумчивую, спокойную и разъяснительную в средствах массовой информации», — предложил парламентарий.

Более 42 тыс. пассажиров московского общественного транспорта получили штрафы за отсутствие средств индивидуальной защиты с начала действия в столице масочно-перчаточного режима, сообщил заместитель руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Олег Иванов.

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