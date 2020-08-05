Минск, , 12:21 — REGNUM Белоруссия должна в дальнейшем выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Такое мнение, как передает РИА Новости, 5 августа высказал кандидат в президенты страны Андрей Дмитриев.

«В перспективе — да», — заявил он в ответ на вопрос о том, считает ли он необходимым выход республики из ОДКБ в связи с его заявлениями о нейтралитете для страны.

Также Дмитриев указал, что «сегодня целый ряд международных структур нуждаются в кардинальном пересмотре, как, к примеру, Исполком СНГ», так как, по мнению кандидата в президенты Белоруссии, данные структуры не могут обеспечить безопасность на уровне регионов для входящих в них стран.

Дмитриев «Мы должны серьезно ставить вопрос о том, что постсоветский период заканчивается, инструменты, которые должны были обеспечить более мягкий переход от СССР к независимым государствам, себя выработали, и нам нужны новые инструменты, которые будут обеспечивать безопасность региона, диалоговую площадку, торговые отношения».

Кроме этого, кандидат указал, что ныне существующая система «стоит дорого» и, как он считает, не работает, а потому Белоруссия, в случае победы Дмитриева, предложит свой план о реформировании данных структур.

При этом он указал, что из СНГ Белоруссия, если он будет избран президентом страны, выходить не станет.

«Нет, из СНГ не надо выходить, его нужно кардинально менять. Адаптировать под реальность сегодняшнего дня», — заявил кандидат в президенты республики.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что кандидат в белорусские президенты Андрей Дмитриев допустил, что власти Белоруссии могут отменить выборы президента в стране, использовав для этого задержание 33 граждан России в гостинице под Минском.