Тбилиси, , 12:15 — REGNUM Представители Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в рамках миссии по наблюдению за выборами в парламент Грузии прибыли в Тбилиси 4 августа. О этом сообщает пресс-служба правящей партии «Грузинская мечта».

Сообщается, что исполнительный секретарь и глава избирательного штаба партии Ираклий Кобахидзе провел встречу с представителями наблюдательной миссии Владимиром Мисевом и Ксенией Дашутиной.

«Во время совещания в главном офисе партии прошло обсуждение политических процессов в стране и обстановки перед выборами», — сообщили в пресс-службе «Грузинской мечты».

Как сообщало ИА REGNUM, парламентские выборы в Грузии запланированы на 31 октября. Для большинства иностранце в стране является обязательным двухнедельное пребывание в карантинной зоне, но на международных наблюдателей оно распространяться не будет.

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