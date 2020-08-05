Тбилиси, , 12:05 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили откликнулась на взрыв в Бейруте в социальной сети Twitter. Она выразила глубокую скорбь в связи с происшедшим и соболезнования ливанскому народу.

«Мои глубочайшие соболезнования народу Ливана в связи с шокирующим взрывом в Бейруте. Хотя мы пока не знаем подробностей того, что произошло или сколько людей пострадало, я абсолютно опечалена случившимся. Мои молитвы обращены к жертвам и их семьям», — написала президент Грузии.

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