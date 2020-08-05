Бейрут, , 12:03 — REGNUM Посольство Филиппин в Ливане подтвердило, что двое филиппинских граждан погибли в результате сильного взрыва в порту Бейрута, сообщает Detik.

По данным посольства Филиппин, несколько других филиппинских граждан получили ранения в результате взрыва, а десятки других граждан до сих пор числятся пропавшими без вести.

Сообщается, что раненые входили в число 13 филиппинских моряков, чьи корабли стояли на якоре в 400 метрах от зоны взрыва.

В посольстве Филиппин заявили, что ведомство работает с ливанскими властями над поиском пропавших без вести граждан.

«Филиппины выражают глубочайшее сочувствие и соболезнования правительству Ливана и его народу, особенно тем, кто пострадал от этого трагического события», — говорится в заявлении министерства иностранных дел страны.

Напомним, сильный взрыв произошел в порту столицы Ливана Бейруте 4 августа 2020 года.

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