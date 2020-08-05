Нью-Дели, , 11:47 — REGNUM Общие опасения относительно все более мощного и действующего решительно Китая сближают США и Индию, пишет Сумит Генгули в статье, вышедшей 3 августа в The Foreign Policy.

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Так, во взаимоотношениях США и Индии произошло удивительное событие: если каких-то 50 лет назад Вашингтон демонстрировал Индии свою силу с тем, чтобы показать Китаю готовность к сближению, то теперь уже Нью-Дели смог получить символическую поддержку США в своем противостоянии с Пекином. Так, на фоне пограничных столкновений в Гималаях между войсками Индии и Китая вблизи Андаманских и Никобарских островов в Бенгальском заливе прошли учения американских военных кораблей.

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В последние годы отношения между США и Индией вообще претерпели значительные изменения, начало которым положило заключенное в 2008 году при администрации Джорджа Буша — младшего соглашения об индийском ядерном оружии. С тех пор обе страны все активнее участвуют в военном сотрудничестве, в том числе в области продажи оружия. Теперь же на фоне усиления КНР эти отношения приобрели четкий стратегический контур. В сложившейся ситуации у Нью-Дели нет иного выбора, кроме как искать противовеса в своих отношениях с Китаем, чем и вызвано стремление Индии расширить свое военно-техническое сотрудничество с США.

«В свою очередь, США, увидевшие все большую агрессивность КНР от Южно-Китайского моря до Тайваньского пролива и теперь в Гималаях, еще больше заинтересованы в укреплении своего стратегического партнерства с Индией. Благодаря своим военно-морским силам, а также ее военным объектам в Индийском океане Индия становится полезным партнером», — указал он.

При этом вероятность того, что Вашингтон изменит выбранный курс, невелика, поскольку, несмотря даже на драматические внешнеполитические сдвиги последних администраций Барака Обамы и Дональда Трампа, можно наблюдать определенную преемственность политики как в отношении Китая, так и в отношении Индии.

«В основе этого партнерства лежит общая озабоченность резким усилением и агрессивностью Китая», — подчеркнул Генгули, обращая внимание на то, что устойчивости американо-индийским отношениям придает их многогранность.

Перед США и Индией встает новый общей вызов, а как однажды сказал британский дипломат и премьер-министр лорд Пальмерстон (XIX век), у стран нет постоянных друзей или врагов, только постоянные интересы.

«Сегодня интересы безопасности Индии и Соединенных Штатов очевидным образом совпадают», — заключил эксперт.

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