Нью-Дели, 5 августа 2020, 11:47 — REGNUM Общие опасения относительно все более мощного и действующего решительно Китая сближают США и Индию, пишет Сумит Генгули в статье, вышедшей 3 августа в The Foreign Policy.
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Так, во взаимоотношениях США и Индии произошло удивительное событие: если каких-то 50 лет назад Вашингтон демонстрировал Индии свою силу с тем, чтобы показать Китаю готовность к сближению, то теперь уже Нью-Дели смог получить символическую поддержку США в своем противостоянии с Пекином. Так, на фоне пограничных столкновений в Гималаях между войсками Индии и Китая вблизи Андаманских и Никобарских островов в Бенгальском заливе прошли учения американских военных кораблей.
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В последние годы отношения между США и Индией вообще претерпели значительные изменения, начало которым положило заключенное в 2008 году при администрации Джорджа Буша — младшего соглашения об индийском ядерном оружии. С тех пор обе страны все активнее участвуют в военном сотрудничестве, в том числе в области продажи оружия. Теперь же на фоне усиления КНР эти отношения приобрели четкий стратегический контур. В сложившейся ситуации у Нью-Дели нет иного выбора, кроме как искать противовеса в своих отношениях с Китаем, чем и вызвано стремление Индии расширить свое военно-техническое сотрудничество с США.
При этом вероятность того, что Вашингтон изменит выбранный курс, невелика, поскольку, несмотря даже на драматические внешнеполитические сдвиги последних администраций Барака Обамы и Дональда Трампа, можно наблюдать определенную преемственность политики как в отношении Китая, так и в отношении Индии.
Перед США и Индией встает новый общей вызов, а как однажды сказал британский дипломат и премьер-министр лорд Пальмерстон (XIX век), у стран нет постоянных друзей или врагов, только постоянные интересы.
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