Минск, , 11:33 — REGNUM Белоруссия должна выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), считает кандидат в президенты республики Андрей Дмитриев.

«В перспективе — да», — сказал он в интервью РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что сегодня целый ряд международных структур нуждаются в кардинальном пересмотре, как, к примеру, Исполком СНГ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитриев заявил, что власти Белоруссии могут отменить выборы президента в стране, использовав для этого задержание 33 граждан России в гостинице под Минском.

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