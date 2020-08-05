Киев, , 11:33 — REGNUM Экономика города Тернополь в настоящий момент находится «даже не на коленях, а еще ниже», заявил мэр областного центра Сергей Надал в интервью изданию «Украинская правда».

Материал опубликован сегодня, 5 августа.

Мэр отметил, что потери городского бюджета только за первое полугодие составили более 96 млн гривен (около 3,5 млн долларов) — примерно четверть плановой доходной части бюджета города на год.

«А мы говорим, что город должен жить полноценной жизнью, экономика должна работать. Не будут работать предприятия — не будет поступлений в городскую казну, а нам надо обеспечить выплату зарплаты бюджетникам… Мы каждое утро считаем, сколько средств поступило на казначейский счет, и то, что поступило, распределяем. В первую очередь это заработная плата — сразу без ограничений медикам всё, что нужно. Во вторую — энергоносители. По остаточному принципу финансируем любые инфраструктурные объекты или ремонты», — заявил Надал.

Он также заявил, что город сейчас имеет «безумные задолженности» перед различными поставщиками и подрядчикам за выполненные работы.

«Люди понимают, что просто беда, поэтому они работают в долг. Сегодня большинство работ в Тернополе подрядчики делают в долг», — добавил Надал.

ИА REGNUM напоминает, что по новой схеме учета ситуации с коронавирусом правительство Украины поместило Тернополь в т.н. «красную зону», что означает введение максимальных карантинных ограничений — остановку транспорта, закрытие всех бизнесов и т.д. Городские власти Тернополя официально отказались выполнять это решение, внятной реакции Киева на такой демарш не последовало. Сегодня, 5 августа, в украинском минздраве заявили, что показатели Тернополя вдруг резко улучшились, и в ближайшие дни город могут перевести в «зеленую зону».