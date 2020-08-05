Минск,
5 августа 2020, 11:32 — REGNUM У Александра Лукашенко, похоже, раздвоение политического сознания, ему нужно
определиться, считает ли он Белоруссию
союзником России или ее «многовекторным» соседом, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 5 августа, комментируя высказывания президента Белоруссии.
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Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Как сообщалось ранее, в обращении к законодателям и нации Александр Лукашенко заявил, что «Белоруссия не дружит с кем-то против кого-то, мы за многовекторность, последовательную, предсказуемую внешнюю политику».
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«Заявление Александра Лукашенко о «многовекторной» политике Белоруссии прозвучало вскоре после его же слов о том, что Россия «боится потерять Белоруссию», так как у Москвы не осталось «по-настоящему близких союзников». По-моему, это раздвоение политического сознания. Надо уже определиться: либо союзник, либо «многовекторный» сосед.
В наш век конъюнктурность — это скорее норма, чем правило, но этот век проходит. Серьёзные мировые исторические перемены и испытания уже начались. Перед их лицом нужна прежде всего ясность относительно того, с кем ты сможешь уверенно взаимодействовать на пути их преодоления, а на кого полагаться не стоит.
О сегодняшней Белоруссии я бы сказал, что на неё полагаться нельзя. Во всяком случае, мы не можем полагаться на её руководство. Хочет ли белорусский народ остаться союзником России, покажут ближайшие месяцы. Уже по выборам президента Белоруссии многое станет ясно», — отметил Михаил Демурин.