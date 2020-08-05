Минск, , 11:32 — REGNUM У Александра Лукашенко, похоже, раздвоение политического сознания, ему нужно определиться, считает ли он Белоруссию союзником России или ее «многовекторным» соседом, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 5 августа, комментируя высказывания президента Белоруссии.

Выбор Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, в обращении к законодателям и нации Александр Лукашенко заявил, что «Белоруссия не дружит с кем-то против кого-то, мы за многовекторность, последовательную, предсказуемую внешнюю политику».

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«Заявление Александра Лукашенко о «многовекторной» политике Белоруссии прозвучало вскоре после его же слов о том, что Россия «боится потерять Белоруссию», так как у Москвы не осталось «по-настоящему близких союзников». По-моему, это раздвоение политического сознания. Надо уже определиться: либо союзник, либо «многовекторный» сосед.

В наш век конъюнктурность — это скорее норма, чем правило, но этот век проходит. Серьёзные мировые исторические перемены и испытания уже начались. Перед их лицом нужна прежде всего ясность относительно того, с кем ты сможешь уверенно взаимодействовать на пути их преодоления, а на кого полагаться не стоит.