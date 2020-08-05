Хараре, , 11:33 — REGNUM Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва выступил с предупреждением к оппозиционным деятелям и борцам за права человека на фоне растущего недовольства последних в «связи с коррупцией и плохим управлением экономикой». Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на телевизионное обращение президента.

В своем обращении президент осудил «махинации деструктивных, террористических оппозиционных группировок».

"Те, кто пропагандирует ненависть и дисгармонию, никогда не одержат победу. Гнилые яблоки, которые пытались разделить наш народ и ослабить наши системы, будут выброшены. Добро восторжествует над злом», — сказал он.

После заявления Мнангагвы многие активисты выразили опасения в связи с возможными репрессиями, отмечают журналисты.

Напомним, что сторонники оппозиции и гражданские активисты на прошлой неделе призывали к антиправительственным протестам, однако силовые структуры попросили местных жителей оставаться в помещениях. Некоторые активисты, в том числе автор книги «Booker» Цици Дангарембга, были арестованы, а затем освобождены под залог.

В соответствии с заявлением организации «Защитники прав человека в Зимбабве», за последние несколько дней в стране были задержаны более 60 человек.

Мнангагва в своем выступлении подчеркнул, что «службы безопасности будут продолжать выполнять свои обязанности с надлежащей проницательностью и решимостью».

"Мы преодолеем попытки дестабилизации нашего общества со стороны нескольких изгоев Зимбабве, действующих в союзе с иностранными недоброжелателями», — сказал он.

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