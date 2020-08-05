Махачкала, , 11:54 — REGNUM «Партия Дела» заявила о нарушениях при проверке подписей избирателей, собранных для участия в выборах в городское собрание депутатов Кизляра (Дагестан). Председатель местной избирательной комиссии с этим не согласна, а глава республиканского избиркома не в курсе инцидента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Партия Дела» выдвигается на выборах в Кизляре списком из 26 кандидатов. Для допуска непарламентской партии необходимо собрать не менее 129 подписей избирателей — это число формируется из количества избирателей на конкретной территории. Представителям партии удалось собрать 141 подпись, однако при их проверке экспертом-почерковедом между сторонами возникли разногласия, сообщила ИА REGNUM юрист и уполномоченный представитель избирательного объединения партии на этих выборах Лилия Мамашева.

По словам Мамашевой, процедура проверки подписей продолжалась более трех часов. В итоге эксперт признал недействительными лишь две подписи. Оставшихся подписей (131 из 141 собранной) достаточно для допуска партии на выборы в Кизляре. Однако, по словам юриста, председатель территориального избиркома Анна Мкртычева оказывала давление на почерковеда и настаивала на признании недействительными около 20 подписей.

«Эксперт нам всего две подписи признал недостоверными, посчитав, что люди не сами расписывались. У нас были иные нарушения по восьми подписям, мы их признаем, остальные — нет. На данный момент у нас есть необходимые 129 подписей — этого количества хватает, чтобы мы прошли регистрацию и участвовали в выборах. Но председатель комиссии при проверке оказывала очень сильное давление на эксперта. Она начала указывать на подписи, которые, по её мнению, являются недействительными. Всё же нам удалось отбить большую часть», — рассказала собеседница агентства.

Итоговый протокол проверки подписей партия ещё не получила. Однако Лилия Мамашева опасается, что избирком города может пойти на должностное преступление и за пределами рабочей группы добиться аннулирования ещё ряда подписей, что не позволит партии участвовать в выборах.

Председатель территориальной избирательной комиссии Кизляра Анна Мкртычева отказалась что-либо комментировать ИА REGNUM.

«У меня нет никаких комментариев по данному поводу. Ни с чем из перечисленных пунктов я не согласна», — сказала Мкртычева корреспонденту ИА REGNUM по телефону и прервала разговор.

Председатель избирательной комиссии Дагестана Магомед Дибиров сообщил ИА REGNUM, что он не в курсе претензий «Партии Дела», и предложил обратиться с письменной жалобой в республиканский избирком.

«Мы не в курсе этой ситуации. Если у партии есть конкретные факты по этому поводу, если партия считает, что её права как-то нарушены, пусть обратятся с жалобой в избирательную комиссию Республики Дагестан. Пожалуйста, мы готовы, мы ждём. Если есть какие-то обращения, мы рассмотрим и дадим ответ», — отметил Дибиров.

Сегодня, 5 августа, юрист «Партии Дела» Лилия Мамашева должна получить итоговый протокол проверки подписей по городу Кизляру. По ее словам, если в него будут внесены искаженные данные, партия обратится с заявлением в правоохранительные органы.

ИА REGNUM следит за развитием ситуации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Единый день голосования 13 сентября в шести городах и 38 районах Дагестана пройдут выборы в органы местного самоуправления. В трёх внутригородских районах Махачкалы (Кировский, Ленинский и Советский) также будет организовано досрочное голосование с 11 по 12 сентября, а на остальных территориях решение о проведении досрочного голосования будет приниматься местными избирательными комиссиями.