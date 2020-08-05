Киев, 5 августа 2020, 11:36 — REGNUM РФ якобы пытается реализовать план по возрождению Российской империи. Об этом говорится в официальном заявлении МИД Украины, опубликованном 5 августа на сайте ведомства.
Авторы документа отметили, что Украина чтит память жертв политических репрессий 30-х годов XX века.
По мнению украинских дипломатов, в России якобы активно возрождается культ Иосифа Сталина, а в Крыму продолжается политика «массовых репрессий» в духе 30-х годов.
Украинские дипломаты считают, что всё это нужно властям РФ для единственной цели — возрождения Российской империи.
Напомним, Украина регулярно обвиняет Россию в «репрессиях» против крымских татар, «забывая» уточнять, что речь идёт о членах экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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