Вашингтон, , 11:17 — REGNUM Канадский автор и исполнитель песен Нил Янг подал в суд Нью-Йорка иск к предвыборному штабу действующего президента США Дональда Трампа из-за использования своих песен на митингах. Об этом сообщается на сайте певца.

В иске сказано, что песни Янга «Rockin 'in the Free World» и «Devilʼs Sidewalk» были неоднократно использованы на митингах в поддержку Трампа.

По словам Янга, он запрещал использовать свои песни на акциях, однако его требование было проигнорировано.

Как сообщало ИА REGNUM, Янг за свою карьеру становился обладателем премий «Грэмми» и «Джуно», включен в международный Зал славы рок-н-ролла, а также входит в список «100 величайших исполнителей» по версии издания Rolling Stone и в список «100 величайших гитаристов» по версии журнала Mojo.

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