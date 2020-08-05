Тбилиси, , 11:16 — REGNUM Политические партии в Грузии с января по июль 2020 года заработали почти 12,9 млн лари (почти $4,2 млн), из которых 7 млн (почти $2,3 млн) — пожертвования. Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», рассказал 5 августа журналистам руководитель департамента мониторинга политических финансов Службы государственного аудита Бесик Кочиашвили.

Как рассказал представитель службы госаудита, более всего пожертвований было перечислено правящей партии «Грузинская мечта». Ей досталось 67%. Созданная банкирами весной этого года партия «Лело для Грузии», по данным Кочиашвили, получила 21%, а самая крупная оппозиционная партия «Единое национальное движение» — 7%.

Глава департамента также рассказал, что затраты партий в 2020 году превысили 12 млн лари. Из ним на политическую рекламу ушло около 1 млн лари (около $325 тыс.).

Стоит отметить, что по данным Службы госаудита, в Грузии 263 зарегистрированные партии, но активную деятельность ведут только 80. В течение текущего года было создано 13 новых партий.

Читайте ранее в этом сюжете: Названо количество политических партий в Грузии