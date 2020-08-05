Минск, , 11:14 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить ІІІ Форум регионов Белоруссии и Украины. Об этом, как передает информационное агентство БелТА, стало известно во время встречи посла Белоруссии на Украине Игоря Сокола и вице-премьер-министра Украины Алексея Резникова.

Журналисты отмечают, что на встрече обсуждалась подготовка к официальному визиту президента Украины. Стороны также договорились подготовить пакет договорённостей по итогам визита Зеленского.

«В приоритете — совместная работа по скорейшему восстановлению объёмов взаимного товарооборота, сокращение которого вызвано пандемией COVID-19», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, визит Зеленского в Белоруссию запланирован на 8−9 октября 2020 года.

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