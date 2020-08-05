Минск, , 10:59 — REGNUM Центральная избирательна комиссия Белоруссии не пригласила на выборы президента представителей ЦИК других стран, так как не может обеспечить их безопасность в условиях пандемии. Об этом 5 августа заявила глава белорусского ЦИК Лилия Ермошина, сообщает «Спутник».

По её словам, белорусская стороны не пригласила ни одной ЦИК ни из одной страны. Ермошина сказала, что в Белоруссии нет карантина, а состав комиссии небольшой. Поэтому ЦИК не может создать специальные условия с десантированием, отдельными машинами для каждой делегации и расселением.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что комиссия не получала приглашения участвовать в выборах президента Белоруссии. Кроме того, российские представители от миссии БДИПЧ ОБСЕ также не смогут принять участия в выборах, так как приглашение пришло слишком поздно.

Памфилова добавила, что представители ЦИК России не будут участвовать и в составе миссии СНГ из-за «специфического отношения» белорусских властей к пандемии.

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