Вашингтон, , 10:53 — REGNUM Соединённые Штаты и Китай 15 августа проведут переговоры на высоком уровне. Как сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и вице-премьер Китая Лю Хэ дадут оценку соблюдению Пекином торговой сделки, заключенной в январе 2020 года.

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Уточняется, что встреча официальных лиц двух государств с большой долей вероятности пройдёт в формате видеоконференции. По словам собеседника издания, предположительно, китайская сторона намерена также обсудить ограничительные действия со стороны Вашингтона в отношении китайских высокотехнологических компаний.

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Как сообщало ИА REGNUM, предварительное торговое соглашение США и Китая было подписано в январе 2020 года, после долгих месяцев «войны тарифов» между двумя крупнейшими экономиками мира. В соответствии с документом, США сохранили пошлины в размере 25% на китайские товары объёмом около $250 млрд наряду с 7,5% на товары объемом $120 млрд. Китай по этой сделке планирует приобрести американские промтовары на $75 млрд долларов, энергоносители — на $50 млрд, сельхозпродукцию — на $40 млрд, услуги — на $35-$40 млрд в ближайшие два года.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что власти Соединённых Штатов придерживаются необходимости соблюдать торговое соглашение с Китаем.

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