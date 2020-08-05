Джакарта, , 10:52 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди выразила свои глубочайшие соболезнования семьям жертв взрыва в порту Бейрута (Ливан), сообщает Antara.

«Индонезия солидарна с ливанцами в этот траурный период. Мои глубочайшие соболезнования семьям, народу и правительству Ливана после мощного взрыва в Бейруте, в результате которого погибли тысячи людей», — написала глава МИД Индонезии в Twitter 5 августа 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, командующий центром миссии по поддержанию мира генерал Виктор Хасудунган Симатупанг заявил, что два транспортных средства, принадлежащих Вооруженным силам Индонезии, пострадали в результате взрыва, который произошел в порту Бейрута (Ливан) 4 августа 2020 года.

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