Вашингтон, , 10:39 — REGNUM Саудовская Аравия при помощи Китая возводит на территории королевства завод по добыче желтого пирога — концентрата из урановой руды. Как заявляют западные чиновники, на которых ссылается американская газета The Wall Street Journal, это может говорить о стремлении Эр-Рияда освоить ядерные технологии.

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Уточняется, что строительство предприятия, о котором официально не сообщалось, ведётся в малонаселённом районе города Аль-Ула. Это вызывает озабоченность у официальных лиц США и союзников по НАТО. Запад подозревает Эр-Рияд в желании разрабатывать ядерные вооружения.

Издание отмечает, что в министерство энергетики Саудовской Аравии подтвердило наличие контракта с китайской стороной на освоение залежей полезных ископаемых в ряде районов, при этом категорически опровергло информацию о строительстве предприятия по получению уранового концентрата на северо-западе страны.

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