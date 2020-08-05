Минск, , 10:44 — REGNUM Власти Белоруссии могут отменить выборы президента в стране, использовав для этого задержание 33 граждан России в гостинице под Минском. Такое мнение, как передает РИА Новости, 5 августа высказал кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев.

«Думаю, может», — заявил Дмитриев, давая свой комментарий по поводу того, что ранее эксперты предположили, что нынешняя власть может использовать задержание 33 граждан РФ для отмены выборов.

Отметим, ранее государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков написал на своей странице в Facebook, что ни одна значимая избирательная кампания в республике с 1994 года не обходилась без внешнего вмешательства.

как сообщало ИА REGNUM, 29 июля в одной из гостиниц под Минском были задержаны 33 гражданина России, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера» и обвинили в попытке дестабилизации ситуации в республике перед выборами.