Денвер, США, , 10:32 — REGNUM Международное сообщество может помочь Грузии только в построении собственной страны, которая должна сама преодолевать возникающие трудности. Такой совет дала экс-госсекретарь США Кондолиза Райс, отвечая на вопросы журналистов во время конференции в Аспенском институте в американском штате Колорадо, трансляция которого велась на сайте института.

Бывшего госсекретаря спросили, как власти Грузии справляются с нарастающим давлением, которое якобы «исходит от России». По мнению Райс, сперва Грузия должна состояться, как полноценное государство.

«Вам нужно построить свою собственную страну. Вам нужно построить свою собственную демократию и экономику. <…> Международная система может помочь вам в этом, но все начинается внутри страны», — сказала экс-госсекретарь.

Она также назвала «хорошим знаком», что Грузия смогла выжить к настоящему времени.

Стоит отметить, что Россия является одним из крупнейших торговых партнеров Грузии. Грузинское сельское хозяйство обеспечивает страну зерном только на 10 — 15%, а почти весь дефицит покрывается за счет российских поставок. Также Россия является одним из самых крупных экспортеров для Грузии.