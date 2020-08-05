Лондон, 5 августа 2020, 10:15 — REGNUM Россия никогда не вмешивалась в политику Великобритании и не пыталась каким-либо образом повлиять проходящие в стране референдумы и выборы. С таким заявлением в интервью газете Daily Mail выступил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
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Дипломат опроверг обвинения официального Лондона в адрес Москвы в попытках повлиять на итоги референдума о независимости Шотландии, состоявшегося в 2014 году, на итоги проведённого в 2016 году референдума по вопросу о выходе Великобритании из ЕС и вмешаться в выборы в британский парламент 2019 года.
Келин подчеркнул, что «все эти обвинения надуманные, если не сказать выдуманные». Такими же бессмысленными и неправдивыми посол назвал обвинения в якобы совершённой российскими хакерами попытке украсть данные о разрабатываемых за рубежом вакцинах от коронавирусной инфекции.
Посол подчеркнул, что Великобритания слишком преувеличивает своё значение для российской политики.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что официальный Лондон «почти уверен», что Россия во время проведения выборов в Соединённом Королевстве пошла на «похищение и публикацию чувствительной информации, в том числе текста соглашения о свободной торговле между Великобританией и США».
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Отмечается, что британское правительство пришло к выводу, что почти наверняка российские агенты стремились вмешаться во всеобщие выборы 2019 года посредством онлайн-распространения незаконно полученных и просочившихся правительственных документов. При этом указано, что свидетельств широкомасштабной российской кампании против всеобщих выборов нет.