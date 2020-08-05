Лондон, , 10:15 — REGNUM Россия никогда не вмешивалась в политику Великобритании и не пыталась каким-либо образом повлиять проходящие в стране референдумы и выборы. С таким заявлением в интервью газете Daily Mail выступил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

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Дипломат опроверг обвинения официального Лондона в адрес Москвы в попытках повлиять на итоги референдума о независимости Шотландии, состоявшегося в 2014 году, на итоги проведённого в 2016 году референдума по вопросу о выходе Великобритании из ЕС и вмешаться в выборы в британский парламент 2019 года.

«Политически мы не заинтересованы. Для нас нет смысла поддерживать какую-либо сторону», — подчеркнул посол.

Келин подчеркнул, что «все эти обвинения надуманные, если не сказать выдуманные». Такими же бессмысленными и неправдивыми посол назвал обвинения в якобы совершённой российскими хакерами попытке украсть данные о разрабатываемых за рубежом вакцинах от коронавирусной инфекции.

Посол подчеркнул, что Великобритания слишком преувеличивает своё значение для российской политики.

«Значение и место Великобритании в российской политике не так уж велики. У нас есть и другие проблемы, гораздо серьёзнее», — подчеркнул Келин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что официальный Лондон «почти уверен», что Россия во время проведения выборов в Соединённом Королевстве пошла на «похищение и публикацию чувствительной информации, в том числе текста соглашения о свободной торговле между Великобританией и США».

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Отмечается, что британское правительство пришло к выводу, что почти наверняка российские агенты стремились вмешаться во всеобщие выборы 2019 года посредством онлайн-распространения незаконно полученных и просочившихся правительственных документов. При этом указано, что свидетельств широкомасштабной российской кампании против всеобщих выборов нет.