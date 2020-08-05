Москва, , 10:14 — REGNUM Законопроект об организации врачебно-летной экспертизы в гражданской авиации правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа.

Проект закона направлен на урегулирование имеющихся в законодательстве Российской Федерации правовых коллизий норм, регулирующих организацию медицинского обеспечения полетов гражданских воздушных судов и медицинского освидетельствования членов экипажей гражданских воздушных судов и диспетчеров управления воздушным движением, приведение положений Воздушного кодекса в соответствие с законом об основах охраны здоровья (в том числе в части использования единой терминологии и механизмов осуществления медицинской деятельности), создание системы мониторинга состояния здоровья членов экипажа гражданского воздушного судна и диспетчеров управления воздушным движением.

Одновременно устанавливаются нормы об обязательном медицинском освидетельствовании лиц, поступающих на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования и образовательным программам высшего образования по подготовке членов экипажей гражданских воздушных судов, диспетчеров, студентов (курсантов), обучающихся по указанным специальностям.

Проектом федерального закона предусматривается возможность расторжения трудового договора с лицом из числа специалистов авиационного персонала в период, когда указанное лицо считается подвергнутым наказанию за совершение административного правонарушения, связанного с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, а также в случае, если указанное лицо не прошло обязательный периодический медицинский осмотр или обязательное медицинское освидетельствование, освидетельствование на состояние алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

Предусматривается также формирование автоматизированной централизованной базы персональных данных, касающихся состояния здоровья членов экипажей гражданских воздушных судов и диспетчеров. Оператором базы является уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в области гражданской авиации (Росавиация), и организации, назначенные указанным органом.