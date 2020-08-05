Джакарта, , 10:04 — REGNUM Временный поверенный в делах Пакистана в Индонезии Саджад Хайдер Хан заявил, что Индонезии и Пакистану удалось наладить продуктивное двустороннее сотрудничество в различных областях, сообщает Antara.

«Индонезия и Пакистан поддерживают друг друга в отношении членства в различных международных организациях. Индонезия поддерживает желание Пакистана стать партнером по диалогу Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также членом регионального форума АСЕАН», — заявил Саджад Хайдер Хан.

В 2012 году Индонезия и Пакистан подписали соглашение о преференциальной торговле, благодаря которому между двумя странами налажено хорошее торговое сотрудничество. Стоимость торговли между Пакистаном и Индонезией в 2019/2020 годах составила 2,2 млрд долларов США.

Что касается инвестиций, Пакистан пытается привлечь иностранных инвесторов, в том числе из Индонезии.

«Мы максимально открыты для инвесторов, желающих инвестировать в Пакистан. Все инвесторы имеют одинаковые возможности для ведения бизнеса в Пакистане», — заявил Саджад Хайдер Хан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий центром миссии по поддержанию мира генерал Виктор Хасудунган Симатупанг заявил, что два транспортных средства, принадлежащих Вооруженным силам Индонезии, пострадали в результате взрыва, который произошел в порту Бейрута.

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