Киев, 5 августа 2020, 09:58 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сообщение о мощном взрыве, произошедшем в столице Ливана. Сообщение опубликовано 4 августа на сайте офиса президента Украины.
Президент Украины также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате взрыва.
Как сообщало ИА REGNUM, количество жертв взрыва в порту Бейрута возросло до 100, несколько тысяч человек получили ранения.
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