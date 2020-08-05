Киев, , 09:58 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сообщение о мощном взрыве, произошедшем в столице Ливана. Сообщение опубликовано 4 августа на сайте офиса президента Украины.

«Глубоко шокирован новостями о страшных взрывах в Бейруте и большом количестве жертв. Мои глубочайшие соболезнования родным и близким погибших», — написал Зеленский.

Президент Украины также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате взрыва.

Как сообщало ИА REGNUM, количество жертв взрыва в порту Бейрута возросло до 100, несколько тысяч человек получили ранения.

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