Токио, , 09:45 — REGNUM МИД Японии заявил, что все иностранные резиденты из Бангладеш, Пакистана, Филиппин и Перу начиная с 21 августа будут обязаны проходить более строгие процедуры въезда в страну, сообщает газета The Japan Times. Это связано с ростом распространения инфекции в этих странах.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе правительство Японии объявило, что постоянные и долгосрочные резиденты, а также супруги постоянных резидентов или граждан Японии смогут вернуться в страну при условии отрицательных тестов COVID-19, взятых перед отъездом.

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