Нджамена, , 09:30 — REGNUM Правительство Чада постановило ограничить скорость интернета по всей территории страны, чтобы обуздать распространение сообщений в социальных сетях, которые, по мнению чиновников, разжигают «ненависть и сепаратизм». Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, данная мера была принята в связи с распространением видеозаписи, на которой солдат стреляет в человека в упор после того, как ему угрожают холодным оружием.

Активисты утверждают, что солдат принадлежит к той же этнической группе, что и президент страны Идрисс Деби, который, по их словам, безнаказанно правит Чадом.

На прошлой неделе Деби заявил, что социальные сети не должны использоваться для критики этнических групп. Он находится у власти уже 30 лет.