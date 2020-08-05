Вашингтон, , 09:33 — REGNUM Энтузиазм в рядах Республиканской партии США в преддверии президентских выборов 2020 года более высок, чем четыре года назад. Об этом заявил американский президент-республиканец Дональд Трамп телекомпании Fox Business.

По словам Трампа, его соперника на выборах, бывшего вице-президента Джозефа Байдена поддерживают «без энтузиазма», он является «марионеткой радикальных леваков». В поддержку же Трампа твёрдо готовы выступить более 40% избирателей.

«Это свидетельствует об энтузиазме среди наших сторонников, на нашей стороне — огромный энтузиазм», — подчеркнул он.

При этом американский лидер сослался на «фантастические» результаты закрытых опросов. Энтузиазма у людей гораздо больше, чем на выборах 2016 года, он достиг небывалого уровня, потому возможны сюрпризы, добавил американский лидер.

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