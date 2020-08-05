Москва, , 09:26 — REGNUM Между Калининградом и другими городами России возобновляется пассажирское железнодорожное сообщение. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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В документе, опубликованном 5 августа на сайте российского правительства, отмечается, что железнодорожное сообщение на этом направлении было приостановлено с 6 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.

«С 1 июля в расписание вернулись поезда из Москвы и Санкт-Петербурга, однако пользоваться ими могли только те, кто имеет постоянную регистрацию в Калининградской области. Теперь это ограничение снято», — говорится в распоряжении.

Как сообщало ИА REGNUM, приостановленное из-за пандемии коронавирусной инфекции железнодорожное сообщение между Калининградом и Москвой и Санкт-Петербургом транзитом через Литву было возобновлено с июля.