Москва, 5 августа 2020, 09:26 — REGNUM Между Калининградом и другими городами России возобновляется пассажирское железнодорожное сообщение. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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В документе, опубликованном 5 августа на сайте российского правительства, отмечается, что железнодорожное сообщение на этом направлении было приостановлено с 6 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.
Как сообщало ИА REGNUM, приостановленное из-за пандемии коронавирусной инфекции железнодорожное сообщение между Калининградом и Москвой и Санкт-Петербургом транзитом через Литву было возобновлено с июля.