Джакарта, , 09:10 — REGNUM Индонезия выразила сочувствие ливанскому правительству, а также соболезнования семьям погибших, в результате сильного взрыва в порту Бейрута, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Один из пострадавших — гражданин Индонезии, с которым успешно связались представители посольства. В настоящее время он находится в стабильном состоянии. Посольство Индонезии продолжит оказывать ему помощь», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Посольство Индонезии в Бейруте также координирует действия с местными властями и проверяет других индонезийских граждан, находящихся в Бейруте.

Согласно записям посольства Индонезии, в стране находится 1447 граждан Индонезии, включая сотрудников посольства Индонезии и студентов.

Напомним, 4 августа 2020 года в порту Бейруту произошел взрыв. Место взрыва находится недалеко от центра Бейрута и примерно в 7 км от посольства Индонезии. Официального объяснения причины взрыва пока нет.