Чита, , 09:11 — REGNUM Следующая в Подмосковье для участия в «Танковом биатлоне» техника национально-освободительной армии Китая (НОАК) на железнодорожной станции Забайкальск была перегружена с китайских железнодорожных платформ на российские. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) Минобороны РФ.

Необходимость такой перегрузки связана с тем, что в Китае ширина колеи соответствует европейскому стандарту и равняется 1435 мм, а ширина железнодорожной колеи в России равна 1520 мм.

В сообщении военного ведомства отмечается, что все работы, включающие перегрузку на платформы гусеничной и колёсной техники, а также перегрузку в грузовые вагоны военно-технического имущества, которое находилось в грузовых вагонах китайской стороны, были «проведены в кратчайшие сроки, при непосредственной помощи такелажных команд общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкалье».

Также на станции Забайкальск подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты ВВО провели полную обработку техники, вооружения и другого военно-технического имущества Китайской команды.

Как сообщало ИА REGNUM, следующий в Подмосковье для участия в «Танковом биатлоне» воинский эшелон с техникой национально-освободительной армии Китая (НОАК) прибыл на станцию Забайкальск. Всего эшелон везёт 18 единиц бронированной и колёсной техники, включая танки Type-96. Также этим эшелоном следует передовая группа участников «Танкового биатлона» в составе 27 военнослужащих.

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