Хабаровск, , 09:07 — REGNUM Заплата временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва останется такой же, как у его предшественника Сергея Фургала, который в настоящее время находится под арестом по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке. Глава региона не намерен её повышать. Об этом Дегтярёв заявил 5 августа.

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«Не планирую (повышать зарплату — прим.), мне кажется, это неэтично», — пояснил руководитель края, слова которого приводит ТАСС.

Он также добавил, что пользуется «абсолютно всем тем же», что и прошлый губернатор: работает в его кабинете, передвигается на тех же автомобилях, и даже охранник у него тот же, которого можно видеть «на всех фотографиях» с Фургалом. Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Дегтярёв стал временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края после того, как его коллегу по ЛДПР Сергея Фургала задержали по обвинению в убийствах бизнесменов.