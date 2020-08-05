Киев, , 09:02 — REGNUM В Минских соглашениях не закреплено обязательное предоставление Украиной особого статуса Донбассу. Об этом заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук 4 августа в эфире телеканала «Украина 24».

«В Минских соглашениях нет обязательного требования вводить так называемый «особый статус» ОРДЛО (Отдельных районов Донецкой и Луганской областей — ИА REGNUM) в конституцию Украины», — считает он.

Кравчук добавил, что Россия настаивает на том, что соответствующие требования в документе всё же присутствуют.

«Мы должны доказать, должны сесть и прочитать вместе, и прийти к выводу», — заявил глава украинской делегации в ТКГ.

Экс-президент Украины отметил, что последние пять лет показали «противоречивость» Минских соглашений, положения которых не работают, или работают, но трактуются по-разному.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кравчук рассказал о планах предоставить Донбассу статус свободной экономической зоны в составе Украины. По его мнению, это наделит местные власти большими полномочиями.

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