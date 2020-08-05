Киев, 5 августа 2020, 09:02 — REGNUM В Минских соглашениях не закреплено обязательное предоставление Украиной особого статуса Донбассу. Об этом заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук 4 августа в эфире телеканала «Украина 24».
Кравчук добавил, что Россия настаивает на том, что соответствующие требования в документе всё же присутствуют.
Экс-президент Украины отметил, что последние пять лет показали «противоречивость» Минских соглашений, положения которых не работают, или работают, но трактуются по-разному.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кравчук рассказал о планах предоставить Донбассу статус свободной экономической зоны в составе Украины. По его мнению, это наделит местные власти большими полномочиями.
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