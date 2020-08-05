Париж, , 08:47 — REGNUM В министерстве культуры Франции объявили, что мероприятия с участием более 5000 человек могут быть санкционированы префектами с 15 августа 2020 года при условии соблюдения санитарного протокола, сообщает Le Figaro.

Известно также, что с 1 сентября 2020 года показы, фестивали, концерты, а также ярмарки и выставки могут проводиться без разрешения префектуры.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Парижа Анн Идальго намерена ввести масочный режим в определенных районах столицы Франции, чтобы остановить вторую волну эпидемии.

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