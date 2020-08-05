Иерусалим, , 08:37 — REGNUM Министерство здравоохранения Израиля считает, что Украине не следует принимать паломников-хасидов, направляющихся в Умань на праздник Рош ха-Шана. Об этом, как передает газета Deutsche Welle, заявил 4 августа директор департамента по международным отношениям министерства здравоохранения Израиля Ашер Шульман.

По его словам, пребывание большого числа паломников на малой территории может спровоцировать новую волну заражения коронавирусом.

«Мероприятие не следует разрешать из-за собрания 30 тыс. человек. Единственный способ остановить это — украинские органы власти должны принять надлежащие меры», — отметил Шульман.

Ранее бывший главный раввин Украины Яков Дов Блайх рассказал о том, что правительство Украины разрешило провести паломничество 5 тыс. хасидам. Эта цифра может быть увеличена до 8 тыс., если паломники будут соблюдать меры предосторожности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Израиля на Украине, главный раввин Украины, мэр Умани и главный раввин города призвали паломников не ехать на Украину из-за угрозы распространения коронавируса.

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