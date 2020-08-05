Париж, , 08:32 — REGNUM Мэр Парижа Анн Идальго намерена ввести масочный режим в определенных районах столицы Франции, чтобы остановить вторую волну эпидемии, сообщает Le Figaro.

Заместитель мэра Парижа, отвечающий за здоровье, отмечает, что 90% парижан не надевают защитные маски на улицах.

«Поэтому мы просим сделать это обязательным на открытых площадок, где много людей и где трудно соблюдать расстояние в один метр», — заявила Анн Идальго.

Издание отмечает, что решение должно быть принято в ближайшие время. Соответствующее постановление должно коснуться торговых улиц, набережных Сены, парков, садов и крытых рынков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон совершил неожиданный визит в полицейский участок Тулона в сопровождении министра внутренних дел и мэра города.

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон нанёс неожиданный визит в полицейский участок Тулона

Читайте развитие сюжета: Во Франции массовые мероприятия разрешат с середины августа