Тбилиси, , 08:27 — REGNUM Грузия вскоре может прекратить свое существование. Такой прогноз 4 августа сделал глава исполнительного комитета реформ Украины и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в эфире телеканала «Пирвели».

Себя бывший грузинский лидер видит влиятельной персоной на Украине и кандидатом на пост премьер-министра этой страны. Своей родной стране он предсказал «мрачное будущее», если там от власти не будет отстранен лидер правящей партии «Грузинская мечта» и крупнейший бизнесмен в Грузии Бидзина Иванишвили.

«Грузия исчезнет как страна. Иванишвили хотел, чтобы Саакашвили исчез с мировых радаров. Я очень четко представлен на всех мировых радарах, а Грузии там больше нет», — сказал Саакашвили.

Он также призвал оппозиционные партии в Грузии мобилизоваться для победы на предстоящих парламентских выборах.

Напомним, Саакашвили, после того как его партия «Единое национальное движение» потеряла власть в Грузии на парламентских выборах в 2012 году, покинул Грузию, не дожидаясь окончания своего президентского срока. Вскоре он был на родине заочно приговорен к тюремным срокам по нескольким статьям, в том числе за причастность к убийству.

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