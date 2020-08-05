Тулон, Франция, , 08:03 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон совершил неожиданный визит в полицейский участок Тулона в сопровождении министра внутренних дел Жеральда Дарманина и мэра города Хьюберта Фалько, чтобы «выразить свою поддержку», сообщает Le Figaro.

Глава государства выразил свою поддержку мэру города и бригадам, мобилизованным на местах для обеспечения безопасности жителей, направляясь в полицейский участок Тулона.

Ранее мэр Тулона выразил свою обеспокоенность по поводу увеличения числа правонарушений.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции во время визита в Тулон поручил департаментам выделить средства для предоставления премий социальным работникам за помощь на дому во время пандемии.

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон поручил выдать премию работникам, помогающим пожилым на дому

Читайте развитие сюжета: В Париже хотят вновь ввести масочный режим