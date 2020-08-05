Тайбэй, , 08:00 — REGNUM Суд Тайбэя удовлетворил ходатайство прокуратуры о задержании трех депутатов, участвующих в деле о взяточничестве, после двухдневного слушания, сообщает 5 августа агентство Синьхуа

Тайбэйский районный суд дал добро на задержание Су Чэнь-чина, законодателя из Демократической прогрессивной партии, а также Чэнь Чаон-мина и Ляо Куо-туна из Гоминьдана.

Суд также приказал освободить бывшего депутата партии «Новая сила» Сю Юн-миня под залог. Еще один бывший законодатель из Демократической прогрессивной партии Марка Чэня, который проходит по тому же делу о взяточничестве, также был освобожден под залог.

По данным прокуратуры, трое законодателей, а также двое бывших законодателей обвиняются во взяточничестве по одному из споров о праве собственности на предприятие.