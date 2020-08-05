Кливленд, США, , 07:11 — REGNUM Федеральное бюро расследований США провело обыски в компании Optima Management Group, которую связывают с украинским бизнесменом Игорем Коломойским, сообщает 4 августа агентство Bloomberg.

В публикации говорится, что «правоохранительная операция» прошла в Кливленде и Майами по адресам, совпадающим с теми, где находятся офисы указанной компании.

Местные издания, в свою очередь, сообщили, что в момент обысков задержаний не производилось, и агентов ФБР интересовали только документы. В Bloomberg назвали компанию Optima одним из активов, который использовался при выводе денег для покупки недвижимости в США.

Ранее представители украинского государственного банка «Приватбанк» подали иск против бывших владельцев — бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Истцы полагают, что что прежние владельцы банка легализовали в США $660 млн через группу американских компаний Optima и ещё $100 млн через другие компании.

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