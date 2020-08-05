Токио, , 07:12 — REGNUM Для японских граждан — бывших жителей южных Курильских островов, лишившихся из-за коронавируса возможности посетить эти территории в рамках программы безвизовых обменов, могут быть организованы полёты к местам захоронения предков для их осмотра с борта самолёта. Об этом 5 августа сообщает телеканал NHK.

По информации телеканала, возможность организации «такого первого в своём роде рейса, который позволит бывшим жителям островов хотя бы немного приблизиться к ним», в настоящее время прорабатывают власти северной префектуры Хоккайдо.

Отмечается, что запланированное ранее на май начало сезона безвизовых обменов между японскими префектурами и южной частью российских Курильских островов в апреле было отложено правительством Японии из-за ситуации с распространением коронавируса.

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