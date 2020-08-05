Минск, , 06:56 — REGNUM Ни одна значимая избирательная кампания в Белоруссии с 1994 года не обходилась без внешнего вмешательства, написал 4 августа государственный секретарь Совета безопасности республики Андрей Равков на своей странице в Facebook.

«Новейшая история нашей страны помнит как минимум шесть попыток цветных революций», — отметил он.

По словам Равкова, попытки дестабилизировать ситуацию в Белоруссии предпринимаются и сегодня, «хотя подчас в более изощрённых, нередко закамуфлированных формах».

Одной из таких попыток он назвал «демонтирование суверенитета» Белоруссии путём изменения общественного сознания, ценностей и дискредитации органов госуправления.

Ранее в газете «СБ. Беларусь сегодня» — печатном органе администрации президента — вышла статья, в которой утверждалось, что в республике готовится новая «цветная революция» — «Женская революция, или Бабий бунт».

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