Тегеран, , 08:27 — REGNUM 4 августа министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами заявил, что у противника есть большой план для региона, направленный на установление обстановки отсутствия безопасности в регионе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Бригадный генерал Хатами заявил, что генерал-лейтенант Сулеймани и другие члены оси сопротивления выступили против плана, приведшего его к провалу. Беседуя с прессой в кулуарах открытия галереи в честь покойного генерала, Хатами отметил, что данное мероприятие раскрывает две проблемы: злодеяния и преступления врага.

Он отметил, что солдаты сопротивления могут противостоять всем богохульствам, преступлениям, деньгам и оружию врага при военной поддержке Ирана.

Хатами подчеркнул, что Иран лучше оснащен и оборудован в военном плане, чем раньше, и будет поддерживать свои вооруженные силы с целью защитить иранцев и народы стран, стремящихся укрепить безопасность.