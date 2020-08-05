Тегеран, , 08:35 — REGNUM 4 августа президент Ирана Хасан Рухани заявил, что война против Тегерана заключается в попытке внушить иранскому правительству, что оно неэффективно, исказить его возможности и всячески отрицать его успехи, чтобы разочаровать иранский народ и ослабить сопротивление. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ссылаясь на слова Верховного лидера Исламской революции аятоллу Сейеда Али Хаменеи о краткосрочных и долгосрочных целях противников подорвать экономический прогресс Ирана, Рухани отметил, что враги используют санкции и искажение реалий для достижения своих целей остановки экономического прогресса Ирана, рисуя темную картину его достижений.

Выступая на 157-м заседании правительственного экономического координационного совета, Рухани подчеркнул, что официальные лица должны объединиться, чтобы эффективно бороться с навязанной психологической войной, а также санкциями. Он отметил, что благородный народ Ирана всегда поддерживал исламскую систему, и, безусловно, все достижения и успехи основывались на этой поддержке, мудрости и сопротивлении.

Рухани заявил, что Иран находится под беспрецедентным давлением в течение последних двух лет, однако стране удалось снизить зависимость от нефтяных доходов, обеспечить основные потребности страны и предотвратить рост безработицы.