Тегеран, , 08:50 — REGNUM 4 августа посол Австрии в Иране Штефан Шольц заявил, что на основе решения иранских и австрийских властей отношения между двумя странами будут продолжать расширяться систематически. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В разговоре с журналистами IRNA во время поездки в провинцию Кохгилуйе и Бойерахмед он высоко оценил тесные связи двух стран, заявив, что главная цель этой поездки — ознакомиться с возможностями провинции, чтобы помочь укрепить двусторонние отношения.

«Ситуация в Иране осложнилась, и фактически жестокие санкции США, а также коронавирус вызвали множество проблем для сотрудничества стран», — сказал он. Тем не менее, мы будет стараться преодолевать любые препятствия на пути к расширению двусторонних связей», — отметил Шольц.

Кроме того, дипломат подчеркнул, что существует много природных и климатических сходств между Австрией и иранской провинцией, что можно использовать в дальнейшем для углубления двустороннего сотрудничества.